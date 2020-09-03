КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ! ⟩ Смотрите, эти наши люди ездят на рынок за арбузом на Ferrari

Ведущий популярной телепрограммы Õhtu! Роберт Роол неплохо смотрится за рулем дорогущего спорткара, как и его спутница. Несколько дней вся страна гадала, кому же так повезло, влюбился ли Роберт или это очередная пассия. Но, как говорится, ларчик просто открывался.

ФОТО: фото читателя

Как рассказал любопытный читатель, машина остановилась на улице Тынисмяэ, и из авто вместе с Робертом выпорхнула и белокурая незнакомка.

Вот и сладкая парочка ФОТО: фото читателя

Телеведущий сразу отказался назвать имя спутницы, но интрига вскоре раскрылась.

На красненьком Ferrari Роберт Роол ФОТО: фото читателя

Позже стало известно, что загадочной блондинкой оказалась популярная телеведущая Реэт Линна, вместе с которой Роол взял напрокат спорткар для съемок программы Õhtu!. Из открывка программы стало ясно, что Линна хотела поехать на красном автомобиле на рынок за арбузом, однако вместо этого ведущие просто прокатились по таллиннским улицам.

Несколько десятков лет не ездила на кабриолете, а уж на Ferrari тем более,

- сказала Реэт.