КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ! ⟩ Смотрите, эти наши люди ездят на рынок за арбузом на Ferrari

Внимательный читатель Elu24 в конце августа заметил телеведущего и завидного холосятка Эстонии Роберта Роола разъезжающим по городу на красной Ferrari. Вместе с красавцем в машине сидела и неизвестная женщина. Очередная пассия? Как оказалось, все проще.
Ведущий популярной телепрограммы Õhtu! Роберт Роол неплохо смотрится за рулем дорогущего спорткара, как и его спутница. Несколько дней вся страна гадала, кому же так повезло, влюбился ли Роберт или это очередная пассия. Но, как говорится, ларчик просто открывался.
Как рассказал любопытный читатель, машина остановилась на улице Тынисмяэ, и из авто вместе с Робертом выпорхнула и белокурая незнакомка.
Телеведущий сразу отказался назвать имя спутницы, но интрига вскоре раскрылась.
Позже стало известно, что загадочной блондинкой оказалась популярная телеведущая Реэт Линна, вместе с которой Роол взял напрокат спорткар для съемок программы Õhtu!. Из открывка программы стало ясно, что Линна хотела поехать на красном автомобиле на рынок за арбузом, однако вместо этого ведущие просто прокатились по таллиннским улицам.
Несколько десятков лет не ездила на кабриолете, а уж на Ferrari тем более,
- сказала Реэт.
Сама Реэт Линна тоже села за руль "красной мечты" и осталась очень довольна таким приключением.