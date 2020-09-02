Скончалась актриса Ирина Печерникова

«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — сказала Давыдова.

Печерникова начала свою театральную карьеру во время обучения в Школе-студии МХАТ. Советскому и российскому зрителю стала известна благодаря ролям с фильмах «Щит и меч», «Доживем до понедельника», «Города и годы», «Два капитана» и других.