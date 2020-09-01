Вт, 1.09.2020
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ВИДЕО ⟩ Мужчина устроил цирковое представление прямо на проезжей части в Таллинне

Kurikakangelane pani püsti korraliku tsirkuseetenduse.

ФОТО: Kuvatõmmis

Стоять на красном светофоре не нравится никому. К счастью, на перекрестке Эндла появился герой, который помогает водителям скрасить минуты ожидания на светофоре своим цирковым шоу. 

В Facebook-сообществе EZ-дуны! в конце прошлой недели появились эти развлекательные видео. Один из водителей снял на телефон представление, в главной роли - талантливый парень, умело жонглирующий кеглями на светофоре перед автомобилистами. Ожидание зеленого света таким образом становится более приятным. 

На перекрестке улиц Эндла и Техника незнакомец вышел на пешеходный переход и стал жонглировать. Кегли во время представления подлетали на приличную высоту. 

В газете Pealinn появилась заметка о мужчине. По данным издания, мужчину зовут Леон и он родом из Аргентины. Смотрите видео! 

Tehnika ;)

Posted by Taavi Uusna on Neljapäev, 27. august 2020
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