ВИДЕО ⟩ Мужчина устроил цирковое представление прямо на проезжей части в Таллинне

В Facebook-сообществе EZ-дуны! в конце прошлой недели появились эти развлекательные видео. Один из водителей снял на телефон представление, в главной роли - талантливый парень, умело жонглирующий кеглями на светофоре перед автомобилистами. Ожидание зеленого света таким образом становится более приятным.

На перекрестке улиц Эндла и Техника незнакомец вышел на пешеходный переход и стал жонглировать. Кегли во время представления подлетали на приличную высоту.

В газете Pealinn появилась заметка о мужчине. По данным издания, мужчину зовут Леон и он родом из Аргентины. Смотрите видео!