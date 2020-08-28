ИНТЕРВЬЮ ⟩ Паттинсон о своей квартире в Таллинне: я уже почти ее купил!

Звезды Голливуда заверили, что у них остались лишь теплые воспоминания об эстонской столице. Интервью проходило в четверг вечером по Skype. С репортером передачи Ringvaade Юри Муттика беседовали Кристофер Нолан, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Джон Дэвид Вашингтон.

«Мне Таллинн очень понравился,» – заверил Паттинсон.

По словам звезды, он не знал, чего ожидать. Поэтому город для него оказался на удивление красивым.

Когда эстонский журналист спросил, должны ли жители Таллинна как-то отметить места, в которых жили звезды. Например, табличкой «Здесь жил Паттинсон»

«Надо бы как-то пометить твою квартиру. Например, как дом Виктора Гюго», – пошутила Дебики.

«Я уже почти ее купил!» – воскликнул Паттинсон. «Когда уезжал, было такое чувство... Мне там очень понравилось».

По словам актера, он обязательно в Эстонию вернется. «И всем рекомендую», – сказал Паттинсон, вспомнив, что еще ему удалось побывать на Певческом празднике. И это было очень красивое зрелище.

В фильме герой Паттинсона несколько фраз говорит по-эстонски. Актер признается, что сейчас их уже не вспомнит. Но ему очень понравилось звучание эстонского языка – мелодично и необычно.

«Мне запомнилось, что люди красивые,» – поделилась впечатлениями о Таллинне Элизабет Дебики. «И ваши рестораны чудесные, а еда – бесподобна», – не скупилась на комплименты актриса.

Звезды подтвердили, что закрытие дороги Лаагна-тее на съемки было невероятным опытом. «Мы много времени проводили там, на шоссе», – рассказала Дебики.

«Было безумно не видеть на большой дороге никого, кроме нашей команды. Как пусто и тихо, – вспоминал Вашингтон свои эмоции на Лаагна-тее. – Когда мы делали перерыв и возвращались на исходную позицию, там были только наши машины». Это необычное ощущение актерам очень хорошо запомнилось.

Кристофер Нолан также тепло отзывается о съемках и сотрудничестве с Таллинном.

«У нас от съемок действительно остались замечательные воспоминания. Юмор, с которым таллиннцы относились к ограничениям движения, был замечательным! Мы чувствовали, что нам рады», – говорит режиссер.