НЕ НА ТУ КНОПКУ ⟩ Чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

На видео показано, как руководитель подходит к женщине, которая сидит на диване в нескольких шагах от компьютера, и вступает с ней в интимную связь. Позже женщину идентифицировали как секретаршу Эстила, которая также занимается бухгалтерией.

Джесуса Эстила снимут с поста в ближайшее время, утверждают сотрудники министерства внутренних дел и внутреннего самоуправления.