НЕ НА ТУ КНОПКУ ⟩ Чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

Чиновник из филиппинской провинции Кавите по имени Джесус Эстил после конференции на онлайн-платформе Zoom по ошибке нажал не ту клавишу, оставив камеру включенной, и занялся сексом со своей секретаршей. Об этом сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на таблоид Daily Mail.
На видео показано, как руководитель подходит к женщине, которая сидит на диване в нескольких шагах от компьютера, и вступает с ней в интимную связь. Позже женщину идентифицировали как секретаршу Эстила, которая также занимается бухгалтерией.
Джесуса Эстила снимут с поста в ближайшее время, утверждают сотрудники министерства внутренних дел и внутреннего самоуправления.
«Это не просто проступок, это серьезный проступок. Мы сделаем все, чтобы наказать его. Естественно, рассматриваемый сотрудник просил прощения, но все не так просто», – заявил представитель министерства Ричард Джеронимо.