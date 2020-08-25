ВИДЕО ⟩ Красавица-блондинка из Эстонии действительно снялась в клипе обнаженной? Вот ответ!

Невероятно, что мы сумели сделать все за 15-часовой съемочный день, который выдался настолько быстрым, что показалось, будто прошло несколько секунд. У нас была отличная и слаженная маленькая команда и шикарная белая лошадь Хэппи, которая помогла нам воплотить мечты,