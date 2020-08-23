ДЕРЗКИЕ ФОТО ⟩ Кайли Дженнер едва втиснула пышную грудь в вязаное секси-бра

Кайли, как и остальные представительницы клана Кардашьян-Дженнер, просто обожает делать селфи и обнажаться. Молодая мать предпочитает облегающие силуэты, которые показывают ее женственные формы во всей красе. Инстадива делает самые смелые кадры на радость фанатам.

На этот раз звездная брюнетка составила нежный монохромный образ, который едва ли можно назвать целомудренным. Кайли надела белоснежное вязаное бра, которое с явным трудом сошлось на ее пышной груди. Бюст красотки, казалось, так и норовил вырваться на свободу.

Кайли дополнила такой смелый верх свободными спортивными штанами, а на плечи она накинула расстегнутый свитшот. Инстадива пламенно смотрела прямо в камеру, слегка приоткрыв пухлые губы. Она сделала традиционный яркий макияж с акцентом на глаза, а свои шикарные локоны оставила распущенными.

В руках у модели была миниатюрная сумочка Louis Vuitton: она показала свой образ во всех дателях в Instagram stories. Кайли сменила бра на кроп-топ, который оставил обнаженным ее упругий пресс и тонкую талию.

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