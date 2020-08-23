ФОТО И ВИДЕО ⟩ ДОМА НЕ СИДИТСЯ! Известная эстонская домохозяйка возвращается на сцену

Луиза Рыйвас призналась в соцетях, что хотела бы вернуться на сцену: она сделает этот шаг через несколько лет, пишет Elu24.
Сольная карьера Луизы Рыйвас (тогда еще Луизы Вярк) началась в 2007 году, когда она принимала участие в передаче «Эстония ищет суперзвезду». Вскоре у Луизы закрутился роман с Таави Рыйвасом, пара стала жить вместе, и Луиза оставила свои музыкальные амбиции. Рождение детей, заботы о них и домашние хлопоты, казалось, поставили крест на карьере Луизы как певицы.
Но недавно Луиза спела перед немногочисленной публикой и поняла, что хочет вернуться на большую сцену, хотя она очень нервничала. Рыйвас говорит, что ее голосовые связки не атрофировались, так как Луизе приходилось давать многочисленные интервью, выступать на телевидении.
Она спела известную песни Синди Лопер Time after time и опубликовала видео в Instagram. На выступление Луиза надела то же самое платье, что и на президентский прием в вильяндиском театре Ugala.