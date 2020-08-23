ФОТО И ВИДЕО ⟩ ДОМА НЕ СИДИТСЯ! Известная эстонская домохозяйка возвращается на сцену

Сольная карьера Луизы Рыйвас (тогда еще Луизы Вярк) началась в 2007 году, когда она принимала участие в передаче «Эстония ищет суперзвезду». Вскоре у Луизы закрутился роман с Таави Рыйвасом, пара стала жить вместе, и Луиза оставила свои музыкальные амбиции. Рождение детей, заботы о них и домашние хлопоты, казалось, поставили крест на карьере Луизы как певицы.

Но недавно Луиза спела перед немногочисленной публикой и поняла, что хочет вернуться на большую сцену, хотя она очень нервничала. Рыйвас говорит, что ее голосовые связки не атрофировались, так как Луизе приходилось давать многочисленные интервью, выступать на телевидении.