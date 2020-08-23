Гороскоп на 23 августа: Раки сумеют побороть свои страхи, а у Козерогов намечается рандеву

Овен

Не хватайтесь за несколько дел одновременно, потому что есть риск того, что вы ничего не доведете до логического завершения.

Телец

Вы получите успех у противоположного пола. Не робейте и воспользуйтесь предоставленным судьбой шансом.

Близнецы

День подходит для любых начинаний. Если чувствуете в себе скрытый потенциал, дайте ему выход наружу.

Рак

Не самый лучший день, когда на поверхность выйдут ваши потаенные страхи. Вам следует просто переждать этот период.

Лев

Используйте этот день для творческой работы и составления планов на будущее – они имеют шанс реализоваться.

Дева

Ваше излишнее внимание к посторонним вещам в ущерб семье вызовет недовольство и даже ревность со стороны партнера.

Весы

В этот день звезды предостерегают, чтобы вы обходили стороной тех людей, которые предлагают легкое обогащение.

Скорпион

День принесет положительные новости. Найдите время, чтобы навести порядки, выбросить хлам и починить сломанные вещи.

Стрелец

Если вы хотите, чтобы что-то было сделано качественно, делайте это сами, ни на кого не надеясь. Так вы сбережете время и нервы.

Козерог

Вам предстоит интересное знакомство, которое имеет все шансы перерасти в романтические отношения.

Водолей

В этот день вам следует остерегаться обмана, халтуры и подделок. Придется рассчитывать на собственные силы.

Рыбы