Гороскоп на 23 августа: Раки сумеют побороть свои страхи, а у Козерогов намечается рандеву

Вас ждет сегодня интересный и активный день. Можете планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.
Овен
Не хватайтесь за несколько дел одновременно, потому что есть риск того, что вы ничего не доведете до логического завершения.
Телец
Близнецы
День подходит для любых начинаний. Если чувствуете в себе скрытый потенциал, дайте ему выход наружу.
Рак
Лев
Используйте этот день для творческой работы и составления планов на будущее – они имеют шанс реализоваться.
Дева
Ваше излишнее внимание к посторонним вещам в ущерб семье вызовет недовольство и даже ревность со стороны партнера.
В этот день звезды предостерегают, чтобы вы обходили стороной тех людей, которые предлагают легкое обогащение.
Скорпион
День принесет положительные новости. Найдите время, чтобы навести порядки, выбросить хлам и починить сломанные вещи.
Стрелец
Если вы хотите, чтобы что-то было сделано качественно, делайте это сами, ни на кого не надеясь. Так вы сбережете время и нервы.
Козерог
Вам предстоит интересное знакомство, которое имеет все шансы перерасти в романтические отношения.
Водолей
В этот день вам следует остерегаться обмана, халтуры и подделок. Придется рассчитывать на собственные силы.
Рыбы
Звезды не рекомендуют тратить впустую этот выходной. День подходит для накоплений и создания базы на будущее, советует «Сегодня».