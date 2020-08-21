ВИДЕО ⟩ Эстонец нашел отличную работу в Сан-Франциско, но что-то его постоянно тянет в Тарту

В последние годы парень вместе со своими возлюбленным живет в американском городе Сан-Франциско, где ночью светят тысячи огней. По словам мужчины, он неоднократно задумывался о том, чтобы вернуться домой. Некоторые его друзья так и сделали, живут в Эстонии, а работают дистанционно на американскую компанию и всё у них хорошо. Но пока нет гарантии, что Мартин будет себя чувствовать так же свободно в любом эстонском городе, как и в США.

Он является давним поклонником «Евровидения» и кумиром из эстонских исполнителей для него является Ines. Мартин бывает в Эстонии в период рождественских праздников, летом и весной, в начале мая, перед песенным конкурсом «Евровидение». Герой программы Reporter рассказал, что ездит домой так часто, потому что здесь много друзей и знакомых, с которыми он жил в одном культурном пространстве. А получилось всё очень неожиданно для молодого мужчины: сначала учеба за границей, потом практика, потом уже работа и вот она - Кремниевая долина в Сан-Франциско - место, где расположились штаб-квартиры Google, Facebook и Apple.