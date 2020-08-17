ЭТО ШОК! ⟩ Свидетельница гибели Виктора Цоя раскрыла неизвестные детали трагедии

СМИ стали известны новые, ранее неизвестные подробности гибели культового российского рок-музыканта Виктора Цоя, лидера и основателя группы «Кино». О них рассказала свидетельница ДТП, в которой погиб рок-музыкант. Женщина назвала себя Парслой. Она заявила, что проживает неподалеку, буквально в ста метрах от места гибели Виктора Цоя.

По словам очевидицы, она видела, как мимо ее дома на огромной скорости пронесся автомобиль музыканта. Разумеется, кто в нем находится, она не знала.

После этого «Москвич» музыканта резко выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщает телеканал НТВ, причем удар был такой силы, что мотор легковушки отлетел к дереву.

Парсла, по ее словам, вызвала милицию и медиков, а также помогла извлечь тело музыканта из «Москвича». «Там уже ничем нельзя было помочь», — сообщила женщина.

Она добавила, что вызвала «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов, и помогла достать тело Цоя из машины.

На следующий день после смертельной аварии женщина выяснила у местных следователей, что в крови Цоя якобы находилось 1,2 промилле алкоголя. Позже, как утверждает Парсла, из документов эту информацию убрали. «Будто он был кристально трезв», - пояснила она.

Группа «Кино» считалась одной из самых популярных в СССР. Название коллектив получил в 1982 году. За восемь лет творчества при жизни Цоя было выпущено восемь альбомов. Авария, в которой погиб Виктор Цой произошла 15 августа 1990 года. Музыкант ехал с рыбалки по территории тогда еще Латвийской ССР. В какой-то момент исполнитель не справился с управлением и врезался в автобус.

В годовщину смерти музыканта показали отреставрированную запись последнего концерта коллектива в «Лужниках», который состоялся в июне 1990 года. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что запись последнего концерта считалась утраченной, однако ее удалось найти.

Ранее, как писал Topnews, обстоятельства гибели легендарного музыканта раскрыл латыш Янис Фибигс, в результате столкновения с автобусом которого и погиб рокер. Он пояснил, что хотя со дня гибели Виктора Цоя прошло уже около 30 лет, многие фанаты музыканта продолжают его ненавидеть.