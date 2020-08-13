БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Разгоряченные феи шоугелз из Риги развлекли засидевшихся на карантине таллиннцев

В эту особенную ночь «Танцевальный Рай» распахнул врата для поклонников навечно любимых хитов. Всю ночь на сцене клуба выступали феи шоугелз из Латвии (Рига), а живые звуки саксофона Kirill Sax добавили хитам свежести!

Специальные декорации, лазерное шоу, спецэффекты и видеоэффекты заставили гостей вновь почувствовать себя на седьмом небе - на настоящей планете Ретро! После долгой паузы гости кружились в танце до самого утра и никак не хотели, чтобы праздник жизни и веселья заканчивался.

ВНИМАНИЕ!

Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в пятницу, 4 сентября, где вас ждет невероятный белоснежный рай – special WHITE PARTY в ночном клубе Hollywood! Не пропусти – будь на месте!