«Он не дотягивает до твоего уровня»: Рудковская отчитала Киркорова за нового юного фаворита

Продюсер Яна Рудковская знает все секреты успеха в музыке. Ведь именно она в 2008 году в Белграде привела к победе на конкурсе песни «Евровидение» Диму Билана. И с тех пор она с особым вниманием следит за новыми молодыми музыкантами.

«Я была одной из первых, кто услышал песню „Ролекс“, на которую DAVA и Филипп сегодня представляют клип, — призналась Яна в интервью „Дни.ру“. — Мне кажется, это сильная история. И то, что Филипп не боится подобных провокаций, делает ему честь».

Что же касается молодого рэпера, то Рудковская не сразу оценила его. «Он для меня изначально был не киркоровским персонажем, — пояснила она. — Я Филиппу так и сказала: „Он не дотягивает пока до твоего уровня“. А Киркоров мне в ответ: „Он клевый!“. Тогда я посмотрела его в Tik-Tok, посмотрела его у Оли Бузовой и поняла, что да, правда, клевый! А Филипп, как и я, редко ошибаемся. Если он нам понравился, значит, из мальчика будет толк!»

DAVA и Филипп Киркоров ФОТО: dni.ru

Сам же Киркоров на вопрос, чем его привлек именно рэпер DAVA, ответил: «У меня нюх на талантливых, красивых, и главное сегодня, здоровых!»