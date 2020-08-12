«Он не дотягивает до твоего уровня»: Рудковская отчитала Киркорова за нового юного фаворита

Филиппу Киркорову хотя и идет 54 год, но в душе он остается подростком. Он всегда современен, не боится самых неожиданных образов и коллабораций. Все помнят его совместную работу с Егором Кридом. А теперь он снял клип с рэпером Давидом Манукяном (DAVA).
На презентацию работы король российской эстрады пришел с дредами на голове («4 часа заплетал!»), в модном молодежном образе — в рваных джинсах и с дорогими дизайнерскими аксессуарами. Правда, как оказалось, не все гости праздника изначально приняли нового фаворита Лучезарного благодушно, передают Dni.ru.
Продюсер Яна Рудковская знает все секреты успеха в музыке. Ведь именно она в 2008 году в Белграде привела к победе на конкурсе песни «Евровидение» Диму Билана. И с тех пор она с особым вниманием следит за новыми молодыми музыкантами.
«Я была одной из первых, кто услышал песню „Ролекс“, на которую DAVA и Филипп сегодня представляют клип, — призналась Яна в интервью „Дни.ру“. — Мне кажется, это сильная история. И то, что Филипп не боится подобных провокаций, делает ему честь».
Что же касается молодого рэпера, то Рудковская не сразу оценила его. «Он для меня изначально был не киркоровским персонажем, — пояснила она. — Я Филиппу так и сказала: „Он не дотягивает пока до твоего уровня“. А Киркоров мне в ответ: „Он клевый!“. Тогда я посмотрела его в Tik-Tok, посмотрела его у Оли Бузовой и поняла, что да, правда, клевый! А Филипп, как и я, редко ошибаемся. Если он нам понравился, значит, из мальчика будет толк!»
Сам же Киркоров на вопрос, чем его привлек именно рэпер DAVA, ответил: «У меня нюх на талантливых, красивых, и главное сегодня, здоровых!»
Теперь Яна надеется, что Филипп Киркоров сделает совместный проект с рэпером Моргенштерном, чья песня «Зеленоглазые деффки» год назад попала в топ-30 мирового рейтинга и вошла в топ-10 музыкального чарта «ВКонтакте». «Вот это была бы бомба! — полагает опытная Рудковская. — Ведь „Кадиллак“ — хит этого лета. Это любимая песня моего сына Сашеньки».