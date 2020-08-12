Какие знаки Зодиака самые злопамятные

Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются самыми злопамятными.

Скорпион

Представители этого знака зодиака занимают первое место в рейтинге самых злопамятных. Они постоянно думают о мести для тех, кто их когда-то унизил или обидел. Они очень тяжело прощают, поэтому им проще ненавидеть своих обидчиков. Скорпионы очень страстные натуры, поэтому тем, кто захочет их обидеть, важно хорошенько подумать, ведь негативные эмоции они скрывать не умеют.

Телец

Второе место в рейтинге самых злопамятных знаков зодиака досталось Тельцам, у которых очень хорошая память. Они не будут пытаться мстить всем своим обидчикам, но запомнят все в самых мельчайших деталях. А тем, кто рискнул обидеть Тельца, точно не стоит рассчитывать на прощение.

Козероги