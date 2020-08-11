ГОРЯЧАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии короновали новую миссис! Кто она и почему не из Таллинна?

По словам «Миссис Европа 2019» и представителя агентства Angel Models Agency Людмилы Карпиковой, она согласна с выбором жюри, в которое входили настоящие ценители красоты и таланта. «Наш праздник красоты и грации удался, к сожалению, не смогли в данный момент провести конкурс с настоящим размахом и были вынуждены считаться с ситуацией в стране, но это не помешало участницам нашего конкурса блистать и завораживать красотой и талантом», - сказала Людмила.

«У нас несколько главных титулов. Обладательницей главной короны и титула Mrs.Europe Estonia 2020 стала 30-летняя молодая мать из Йыхви Марина Давиденко. Помимо главной короны, Марина получила титул лучшей фотомодели. По итогам зрительского голосования, с огромным отрывом победила 40-летняя Татьяна Савченко и теперь она является обладательницей титула Mrs.Europe Estonia 2020 People's Choice. Также она получила титул первой принцессы и титул за лучший талант. В категории Classic победа досталась 45-летней Наталье Фишер, которая стала обладательницей титула Mrs.Europe Estonia 2020 Classic. Также Наталья отмечена титулом за лучший национальный костюм и за лучшую модельную походку.

Спецтитула Mother of Estonia 2020 за вклад в работу с детьми была удостоена 31-летняя Яна-Мария Куусику, которая долгое время работает в детском саду и является мамой очаровательной девочки”- поделилась Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова и добавила, что победительница конкурса и обладательница титула Mrs Europe Estonia 2020 Марина Давыденко представит Эстонию на международном конкурсе красоты и таланта Mrs Europe 2021, финал которого пройдёт в мае следующего года в Таллинне в театре «Эстония».

По словам победительницы конкурса Марины Давиденко, участие дало ей возможность почувствовать себя королевой. «Шикарные платья и атмосфера, остались в памяти незабываемые эмоции, которые хочется прочувствовать вновь. Все конкурсантки были очень добры и внимательны, помогали друг другу и поддерживали», - отметила Марина.

Обладательница титула Mrs.Europe Estonia 2020 Classic Наталья Фишер добавила, что участие в конкурсах останется одной из самых ярких страниц в ее жизни. «Впечатлений от конкурса море! Яркие эмоции, красивые наряды, эффектное шоу национальных костюмов, аплодисменты... Этого так сильно не хватает в повседневной жизни! Участие в конкурсе наполнило этот день огромным количеством улыбок, радостью и приятными хлопотами. Познакомилась с очень интересными разными людьми, в очередной раз попробовала себя в роли актрисы и модели. Такую возможность нельзя упускать!» - сказала Наталья.

Татьяна Савченко поблагодарила всех зрителей за поддержку. «Было очень приятно осознавать, что люди увидели во мне победителя и отдали свои голоса за меня», - отметила она.

Для обладательницы титула Mother of Estonia 2020 Яны-Марии Куусику участие в конкурсе не в первый раз, она уже принимала участие в конкурсах красоты. «Этот конкурс дал мне возможность доказать себе, что я состоялась как женщина и как мать. Дал мне веру в себя и познакомил с интересными людьми. С гордостью буду носить этот титул», - поделилась Яна-Мария.

Агентство Angel Models Agency благодарит всех партнеров и спонсоров за поддержку. И выражает слова восхищения всем участницам конкурса.

По итогам конкурса титулы распределились следующим образом:

Mrs.Europe Estonia 2020 Марина Давиденко

Mrs.Europe Estonia 2020 People's Choice Татьяна Савченко

Mrs.Europe Estonia 2020 Classic Наталья Фишер

Mrs.Europe Estonia 2020 I Runner up Татьяна Савченко

Mrs.Europe Estonia 2020 II Runner up Дариа Белоусова

Mrs.Europe Estonia 2020 III Runner up Юлия Давидюк

Mrs.Europe Estonia 2020 IV Runner up Наталия Коржец

Mrs.Europe Estonia 2020 V Runner up Вероника Грищук

Europe Estonia 2020 best National costume Наталья Фишер

Mrs.Europe Estonia 2020 Photomodel Марина Давиденко

Mrs.Europe Estonia 2020 Catwalk Наталья Фишер

Mrs.Europe Estonia 2020 Best Talent Татьяна Савченко

Mother of Estonia 2020 Яна-Мария Куусику

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