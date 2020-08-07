Пт, 7.08.2020
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СЛУШАЙ ⟩ Макс Барских выпустил долгожданный трек Silence

Макс Барских

ФОТО: Промо

Состоялась мировая премьера нового трека Барских. Это первый англоязычный релиз музыканта спустя 8 лет после выхода альбома Z.Dance, выпущенного артистом в 2012 году.

Silence – экспериментальная работа Макса, выполненная в стиле summer house. Сингл имеет независимый статус от будущего альбома артиста «1990» и предназначен для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и танцполов под открытым небом.

Макс Барских

ФОТО: Промо

Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит. Silence - это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье,

– комментирует артист.

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