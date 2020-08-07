СЛУШАЙ ⟩ Макс Барских выпустил долгожданный трек Silence

Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит. Silence - это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье,