КУРЬЕЗ ДО СЛЕЗ ⟩ «ВДВ воюет — ВДВ отступает»: десантники подрались с продавцами дынь. Кто победил?

А кто у нас там никак не успокоится? Новосибирские десантники! Бравые парни в тельняшках все еще отмечают День ВДВ. Пара бойцов в тельняшках решили подкрепиться сладеньким, набрали у продавца уличной палатки дынь и арбузов, а платить за них отказались — дескать, праздник же! А потом и вовсе избили несчастного. И это было их ошибкой.