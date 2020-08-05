КУРЬЕЗ ДО СЛЕЗ ⟩ «ВДВ воюет — ВДВ отступает»: десантники подрались с продавцами дынь. Кто победил?

Если кто-то думает, что праздник, служивших в ВДВ заканчивается одним днем, он крупно ошибается. Особо упоротые десантники гуляют всю неделю. Новосибирские пацаны в тельняшках попытались отобрать у торговцев дыни, потому что они могут. Но земляки выходцев из Средней Азии так не считали, передает Fishki.net.
А кто у нас там никак не успокоится? Новосибирские десантники! Бравые парни в тельняшках все еще отмечают День ВДВ. Пара бойцов в тельняшках решили подкрепиться сладеньким, набрали у продавца уличной палатки дынь и арбузов, а платить за них отказались — дескать, праздник же! А потом и вовсе избили несчастного. И это было их ошибкой.
На видео, появившемся в Сети, можно заметить как развивался конфликт. Численное преимущество со стороны торговцев было убедительнее, чем бравада десантников. Пацаны в тельняшках были вынуждены обратиться в бегство, а очевидцы утверждают, что воякам все-таки наваляли.