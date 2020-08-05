ФОТО ⟩ Богатство приходит в Прибалтику! На улицах Риги замечен Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Если повезет, то в эти дни на улицах Риги можно услышать или увидеть кое-что особенное. Нет, это не комета. C/2020 F3, или NEOWISE, уже давно попрощалась с Землей и вернется только через 6800 лет. На этот раз речь идет о белом Lamborghini Aventador SVJ Roadster с британским номером BASI G, пишет издание Rus.TVNET.lv.