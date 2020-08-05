ФОТО ⟩ Богатство приходит в Прибалтику! На улицах Риги замечен Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Если повезет, то в эти дни на улицах Риги можно услышать или увидеть кое-что особенное. Нет, это не комета. C/2020 F3, или NEOWISE, уже давно попрощалась с Землей и вернется только через 6800 лет. На этот раз речь идет о белом Lamborghini Aventador SVJ Roadster с британским номером BASI G, пишет издание Rus.TVNET.lv.
Roadster Lamborghini Aventador SVJ является одной из эксклюзивных моделей итальянского производителя суперкаров, который находится в Сантагате (если не считать другие Lamborghini таковыми). SVJ Roadster оснащен 6,5-литровым 12-цилиндровым атмосферным двигателем, мощность которого 770 лошадиных сил. Автомобиль может развивать скорость до 100 километров в час за 2,9 секунды, по прямой дороге развивает скорость более 350 километров в час. Эта модель Lamborghini считается знаковым выражением семейства Aventador, и ее планируется выпустить всего в 800 экземплярах.