Гороскоп на 1 августа: у Близнецов пустота, Девам не хватает оптимизма

День обещает быть достаточно спокойным. Можно не опасаться нежелательных перемен, ситуаций, из которых трудно будет найти единственно верный выход. Некоторая непредсказуемость не исключена в личных отношениях; причиной ее могут стать как отсутствие интереса к делам близкого человека, так и нежелание прямо говорить о своих намерениях. Парам, отношения которых основаны на взаимопонимании и доверии, совершенно не о чем беспокоиться.
Нельзя забывать об осторожности при решении финансовых вопросов, а также при составлении планов на будущее. Помните, что трезвая оценка своих сил, способностей и возможностей – надежный способ избежать многих проблем, пишет Дворец.
Овен
Овны сегодня не склонны прилагать усилия для достижения поставленных целей, а это значит, что день едва ли будет по-настоящему плодотворным. В принципе, можно позволить себе полениться и насладиться спокойствием, но окружающие едва ли с пониманием отнесутся к занятой вами позиции. Недостаток взаимопонимания с близкими может стать причиной семейных ссор или серьезных разногласий с любимым человеком.
Можно благополучно завершить любые дела, связанные с разъездами, передвижениями по городу. Запланированные выездки на природу и встречи с друзьями сложатся хорошо. Несколько снижен жизненный тонус, недомогания не исключены.
Телец
Тельцы теряют уверенность в себе, чувствуют себя уязвимыми и незащищенными. Сложный эмоциональный фон дня мешает прийти к взаимопониманию с членами семьи и любимым человеком, сохранить гармоничные отношения с близкими. Вы ранимы и обидчивы, но далеко не всегда хотите и можете объяснить окружающим, что именно в их поведении причиняет вам боль.
Как ни странно, со «случайными», почти незнакомыми людьми вы легко находите общий язык; многие Тельцы сегодня испытывают желание поделиться своими проблемами с попутчиком, обсудить сложные вопросы в Интернет-форумах. Такая открытость способствует расширению круга общения; некоторые контакты позже окажутся очень полезными.
Близнецы
День малоперспективный, «пустой». События развиваются в соответствии с вашими ожиданиями, но даже радоваться вовремя провяленной предусмотрительности почему-то не хочется: снижение жизненного тонуса сказывается на самочувствии и настроении, Близнецы страдают от упадка сил. Не стоит бороться с меланхолией: попытки развеселиться, развлечься едва ли увенчаются успехом. Лучше использовать день для спокойных раздумий, анализа прошедших событий и составления планов на будущее.
Отношения с близкими становятся чрезвычайно ровными, холодновато-отстраненными. Сегодня вы менее обычного подвержены перепадам настроения, не расстраиваетесь из-за мелочей, но и на особых поводов для радости не видите. Однако надолго это состояние не задержится – пополнив запасы энергии, вы снова начнете наслаждаться жизнью.
Рак
День обещает быть удачным и приятным. Единственная сфера жизни, доступная влиянию негативных тенденций – это ваши отношения с родственниками. Старайтесь избегать разногласий, отложите обсуждение острых вопросов: сегодня вы можете позволить себе взять тайм-аут. В остальном же звезды на вашей стороне. Новые знакомые оценят ваши способности и таланты, у многих Раков появятся новые поклонники.
Прекрасный день для творческой деятельности, занятий спортом, учебы. Можно начинать подготовку к путешествию, покупать авиабилеты, туристические путевки, экипировку. Финансовая картина благоприятна, не исключены подарки.
Лев
День будет полон событий, которые вызовут у вас противоречивые чувства. Однако оптимизм все же возьмет верх над мимолетным раздражением, не всегда обоснованной тревогой, меланхолией и печалью. В зоне особенно сильного влияния позитивных тенденций находится личная жизнь, день обещает приятные переживания, исполнение давних желаний. У одиноких Львов появится возможность расширить круг общения. Кроме того, в этот день можно напомнить о себе человеку, который вызывает у вас интерес.
Несколько хуже обстоят дела в сфере финансов, расходы будут весьма значительными. Наибольшие траты ожидают тех, кто путешествует или только собирается в дорогу.
Дева
Дела идут неплохо, но Девам не хватает оптимизма. Взгляните в будущее с уверенностью – для нее сейчас есть все основания. Этот день связан с появлением не только проблем, требующих решения, но и новых интересов, а также неожиданных источников дохода. Очень хорошо он подходит для решения творческих задач, строительства планов на будущее. Звезды советуют прислушиваться к критике: из нее вы почерпнете весьма полезные идеи.
Очень благоприятным будет день с точки зрения семейных отношений. Взаимопонимание с родственниками становится полным, вы осознаете, что непреодолимых разногласий между вами нет. Влюбленные могут помириться после ссоры и на время забыть о взаимных обидах, чтобы просто порадоваться времени, проведенному вместе.
Весы
Весам стоит подготовиться к неожиданностям: события этого дня заставят их изменить планы, вспомнить о способности к перевоплощению и импровизации. Лучший способ избежать неприятностей – подходить к любой ситуации творчески, отказаться от избитых решений и проторенных дорог. Многие замыслы удастся воплотить в жизнь, если вы не станете ожидать помощи от окружающих, а будете полагаться исключительно на свои силы.
Возможны трудности в семье, споры с родственниками. Проблемой становится выработка общей стратегии: вы слишком хорошо видите слабые места окружающих, чтобы доверять кому бы то ни было, даже самым близким. Из этой ситуации есть два выхода: ни на минуту не ослаблять контроль за происходящим или просто положиться на судьбу. Первое – утомительно, второе – рискованно; выбирать вам.
Скорпион
Целеустремленность Скорпионов не знает границ. Представители данного знака сегодня способны на все, чтобы добиться желаемого – но слишком часто оказывается, что объект их стремлений не так уж и ценен. Сосредоточьтесь: сегодня у вас есть шанс преуспеть в том, что действительно важно, но ради этого придется отказаться от кое-каких соблазнительных мелочей.
Романтические отношения, еще недавно казавшиеся вам безоблачно-прекрасными, сегодня окрашиваются в мрачные тона. Вас могут заподозрить в неверности, эгоизме, завистливости и беспринципности – и не всегда упреки будут безосновательными. В целом этот день связан с усвоением неприятных, но полезных уроков.
Стрелец
Стрельцам стоит отказаться от решительных действий и необдуманных высказываний – по крайней мере, на один день. Сегодня звезды ждут от вас серьезного отношения к жизни, философского отношения к трудностям, готовности к самопожертвованию. День будет трудным, но чрезвычайно интересным, и усилия, приложенные вами, напрасными не окажутся.
Наступил удачный момент для начала романтических отношений. Не тешьте себя надеждами на то, что дело ограничится интрижкой, приятным пустячком – зарождается настоящее чувство, серьезное и всепоглощающее, которое заставит вас на некоторое время утратить контроль над своей жизнью. Сдерживайте свои эмоциональные порывы, если вы не готовы к большим переменам.
Козерог
У Козерогов есть масса возможностей преуспеть, но все они связаны с риском, отказом от сложившихся привычек и нарушением традиций. Необходимость ломать стереотипы заставляет вас нервничать, поэтому настроение в течение дня едва ли будет безмятежно-прекрасным. Помните, что сегодняшние переживания в весьма малой степени связаны с поведением окружающих, и не ищите среди близких виновников происходящего.
Этот день связан с проблемами в общении, временным разрушением многих связей. Одни Козероги погружаются в размышления, другие – ищут спасения от неприятных мыслей в физической активности, тяжелой работе. В любом случае, ситуация не располагает к тому, чтобы откровенничать с друзьями или любимым человеком, искать поддержки у единомышленников и родственников.
Водолей
Чудесный день для тех, кто готов на время отложить развлечения и предпринять решительные действия. Вопреки календарю, день этот больше подходит для работы, чем для отдыха. Не планируете проявлять профессиональное рвение? Ну что ж, тогда подумайте о том, что полезно можно сделать дома или на даче, примите участие в общественных мероприятиях.
День связан с проявлением таких качеств, как бескорыстие, альтруизм, готовность помочь нуждающимся, а также – открытость для всего нового. На недостаток внимания жаловаться не придется, однако в контактах следует быть разборчивее: есть шанс сблизиться с человеком, который будет постоянно ожидать от вас поддержки, ничего не давая взамен.
Рыбы
Рыбы склонны анализировать события недавнего прошлого, делать неожиданные выводы и, основываясь на них, в корне менять свое поведение и взгляды на жизнь. Этот день связан со значительными преобразованиями, как внутренними, так и внешними. Наблюдая за тем, как окружающие реагируют на ваши метаморфозы, вы сможете отличить подлинных друзей от тех, кто лишь носит привычную маску. Близкие по духу люди охотно поддержат вас, не станут смеяться над новыми идеями или подвергать сомнению ваши благие намерения.
У желающих поправить свое финансовое положение будет возможность сделать это. Однако помните, что сегодня нужно полагаться, в первую очередь, на свои силы, а не слепую удачу, поэтому азартные игры и лотереи едва ли можно рассматривать как путь к обогащению.