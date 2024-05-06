Ушел из жизни актер «Титаника» и «Властелина колец»

Покойный актер сыграл капитана Эдварда Смита в оскароносном фильме «Титаник» 1997 года и получил восторженные отзывы критиков за многие свои роли.

Бернард Хилл сыграл короля Теодена в трилогии «Властелин колец». Он также воплотил в жизнь образ Йосера Хьюза в легендарном драматическом сериале «Мальчики из Blackstuff». Также актер известен зрителям по роли ректора тюрьмы Сан-Квентин в драме «Настоящее преступление».

Бернард Хилл в фильме «Властелин колец». Фото: CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures

Смерть актера подтвердила его агент Лу Коулсон, сообщив, что Хилл скончался рано утром в воскресенье. Причина смерти не сообщается.

Вчера вечером, 5 мая, Хилл должен был вернуться на малый экран во втором сезоне драмы BBC «Ответчик» с Мартином Фрименом в главной роли.

Линдси Солт, директор BBC Drama, была одной из первых, кто отдал дань уважения покойному актеру:

«Бернард Хилл проложил путь на экране, и его продолжительная карьера, наполненная знаковыми и замечательными ролями, является свидетельством его невероятного таланта», - сказала она в своем заявлении.

Солт добавила: «От "Мальчиков из Blackstuff" до "Волчьего зала", "Ответчика" и многих других - для нас большая честь работать с Бернардом на BBC. Наши мысли с его близкими в это печальное время».