ВИДЕО ⟩ Машкова представила своего нового отца

Как отметила знаменитость, она выступала в роли свидетельницы со стороны невесты. По словам девушки, все подружки плакали, узнав, что ее 55-летняя мать нашла свою любовь и вновь пошла под венец, пишут Дни.

Как оказалось, отчимом Марии Машковой стал адвокат и писатель Борис Палант. Юрист живет в США почти 30 лет. Кстати, артистка вовсю пользуется услугами «нового папы», как она его называет.

Например, 31 июля девушка опубликовала в личном блоге видео, где ее дочь Александра и Борис заключают контракт на пользование гаджетами. Таким необычным способом Мария решила договориться с девочкой, которая хотела бы играть в игры на телефоне как можно чаще.

Артистка пошутила, что дочь недовольна договором и планирует подавать апелляцию. Впрочем, пока она соблюдает все условия контракта, и это прекрасно. Машкова посоветовала лайфхак всем родителям, которые в сложные пандемийные времена воюют с наследниками за гаджеты. «Главное, систему штрафов прописать», – отметила актриса.