ВИДЕО ⟩ Машкова представила своего нового отца

Несколько дней назад стало известно, что мать Марии Машковой вышла замуж. Бракосочетание состоялось еще в ноябре прошлого года, однако до сих пор было неизвестно, кто стал новым возлюбленным актрисы Елены Шевченко.
Как отметила знаменитость, она выступала в роли свидетельницы со стороны невесты. По словам девушки, все подружки плакали, узнав, что ее 55-летняя мать нашла свою любовь и вновь пошла под венец, пишут Дни.
Как оказалось, отчимом Марии Машковой стал адвокат и писатель Борис Палант. Юрист живет в США почти 30 лет. Кстати, артистка вовсю пользуется услугами «нового папы», как она его называет.
Например, 31 июля девушка опубликовала в личном блоге видео, где ее дочь Александра и Борис заключают контракт на пользование гаджетами. Таким необычным способом Мария решила договориться с девочкой, которая хотела бы играть в игры на телефоне как можно чаще.
Артистка пошутила, что дочь недовольна договором и планирует подавать апелляцию. Впрочем, пока она соблюдает все условия контракта, и это прекрасно. Машкова посоветовала лайфхак всем родителям, которые в сложные пандемийные времена воюют с наследниками за гаджеты. «Главное, систему штрафов прописать», – отметила актриса.
Напомним, что Елена Шевченко и Владимир Машков познакомились в Новосибирском театральном училище. Несмотря на рождение общей дочери, пара быстро распалась, и актер долго не принимал участия в воспитании ребенка.
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Ну везёт мне с родственниками. Давно не стесняюсь масштабов окружающих меня личностей. Пользуюсь. Вот, например, благодаря Нью Попу адвокату(новый папа у меня появился, кто не в курсе🥳) подписала с детьми контракт о лимите на использование гаджетов. Младшая Александра была недовольна условиями и подписывать отказалась🙉😳 Условия при этом соблюдает, но ежедневно напоминает, что собирается подавать жалобу в суд и оспаривать документ. Эээх... может, адвокатом станет🥰 Соглашение прикладываю. Вдруг, кому из родителей в это пандемически непростое время пригодится. Главное, систему штрафов прописать😉😂 #newpope #блат #блатом #погоняет