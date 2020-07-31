ВИДЕО ⟩ Растет маленький философов: Гарри Галкин озадачил звездных родителей

Максим Галкин наслаждается времяпрепровождением со своей семьей. 44-летний пародист обустроился в деревне Грязь, что находится в Московской области. Его супруга – дива эстрады Алла Пугачева – занимается своим садом и с удовольствием проводит время на свежем воздухе. У пары двое милых деток, и на днях, шестилетний сын звездной пары озадачил всех философским вопросом.
Максим активный пользователь соцсетей, часто делится новыми снимками и роликами. Так, некоторое время назад шоумен опублковал видео со своим сыном. Шестилетнему мальчику стало интересно, почему Волк постоянно гоняется за Зайцем, ведь тот не сделал ему ничего плохого, пишет портал Clutch.
"Жизненный вопрос😊. Действительно, почему?",
- подписал видео Галкин.
44-летний шоумен не смог ответить своему сыну на столь интересный вопрос. Под роликом поклонники решили ответить на вопрос.
«Устами младенца глаголет истина 💥💥💥Гарик краш🔥», «У сильного всегда, бессильный виноват))», «Какой смышлёный😄👍», «Все мое детство меня мучил этот вопрос...», «Сыночек ваша копия »,- комментируют пользователи Сети.