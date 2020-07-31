ВИДЕО ⟩ Растет маленький философов: Гарри Галкин озадачил звездных родителей

Максим Галкин наслаждается времяпрепровождением со своей семьей. 44-летний пародист обустроился в деревне Грязь, что находится в Московской области. Его супруга – дива эстрады Алла Пугачева – занимается своим садом и с удовольствием проводит время на свежем воздухе. У пары двое милых деток, и на днях, шестилетний сын звездной пары озадачил всех философским вопросом.