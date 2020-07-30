ВИДЕО ⟩ Что думают жители Ласнамяэ о молодежном лексиконе? А вы знаете значение слов «хайп» и «чилить»?

Современные подростки используют в своей речи слова, которые порой могут быть непонятны и даже вызывать вопросы. Репортер Limon.ee выбрал популярные среди тинейджеров сленговые слова и спросил у прохожих об их значении. Ответы получились более чем интересными!
Мы попросили жителей Ласнамяэ объяснить значение трех сленговых слов, которыми пользуется современная молодежь практически ежедневно.
«Хайп»
Произошло от английского hype — «навязчивая реклама, надувательство». Слово «хайп» означает шумиху вокруг чего-либо, ажиотаж, пиар, что-то модное в данный момент. А производный от термина глагол «хайпить» используют в значении «агрессивно пиарить, разводить шумиху».
«Чилить» или «Чиллить»
Произошло от английского to chill — «остужать». Употребляется в значении «расслабляться, прохлаждаться, тратить время впустую». Иногда используют в значении «отрываться».
«Краш»
Краш (от английского crush — увлечение, предмет обожания) — человек, который безумно нравится, объект желания.
Смотрите, как жители столицы угадывают сленг, которым пользуется молодежь!