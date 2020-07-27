Лариса Гузеева разнесла фильм «Соперницы», в котором сыграла главную роль

Лариса Андреевна в социальных сетях часто не только публикует семейные фотографии, но и делится мудростью с публикой. Так, она разместила кадр из фильма «Соперницы», на котором ей 30 лет. «Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер — это судьба. Ну и «учителям» спасибо. Всем счастья!» — отметила Гузеева в публикации.

Пользователи узнали молодую актрису и вспомнили роль в картине. Одна из подписчиц высоко оценила ее игру: «Помню Вашу роль байдарочницы. Великолепно». А вот сама Гузеева прореагировала на это резко, написав: «Худший фильм всех времен и народов». Почему актриса так считает, она не уточнила, да и ранее звезда не критиковала советское кино.

После этого в комментариях начался спор — большинство поклонников не согласились с мнением Ларисы Андреевны. По их мнению, это серьезная и сложная работа, а роль Гузеевой там достаточно хороша. «Напрасно Вы так о фильме. Я была чемпионкой СССР, мастером спорта по гребле. С удовольствием смотрели этот фильм тогда и сейчас. Теперь это ностальгия по тем лодкам, веслам, форме, по сборной, соревнованиям. Ведь сейчас все в гребле по-другому... а Вы нас переносите в дорогие для нас времена», — написали пользователи.

Лариса Гузеева ФОТО: Кадр из "Давай поженимся"

Кроме того, они отметили и другие работы Гузеевой, среди которых выделили фильм «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Эту роль до сих пор многие считают одной из лучших в карьере звезды.

Отметим, что картина «Соперницы» вышла на экраны в 1985 году. В нем описывается жизнь главной героини — спортсменки-байдарочницы, которая любит свое дело, посвящая ему многие часы изнурительных тренировок. Но на соревнованиях ей никак не удается подняться выше второго места. Поэтому она придумывает коварный план для того, чтобы взойти на пьедестал.