«Всегда приятно возвращаться в Эстонию»: «Фактор-2» дала концерт в Палдиски, а мы взяли у ребят интервью

День города Палдиски. 25 июля 2020 года ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Владимир и Денис Панченко поздравили жителей Палдиски и ответили на наши вопросы о своем творчестве, об истории группы, о предпочтениях в еде, музыке и шампуне, еще они поделились секретом о службе в армии в Германии. Вы удивитесь: ребята живут в немецком Гамбурге!

На вопрос об использовании ненормативной лексики Владимир ответил: «Мы никогда не материмся на публике». «Это делает публика», - добавил Денис.

Хит «Красавица» был написана на основе реальной истории из жизни Владимира.

«Я был зеленый тогда, но уже понимал, что к чему», - делится воспоминаниями о своей учительнице участник группы. «Она была секси…», - дополняет историю Денис.

Также участники группы поделились секретом отличной формы, который вы сможете узнать, просмотрев наше видео. Спойлер: ответ неожиданный!

«Фактор-2» на выступлении в Палдисики. День города 2020. ФОТО: Martin Dremljuga

Изначальным составом группы «Фактор-2» стали Илья Подстрелов и Владимир Панченко. В 2012 году, после распада коллектива, Владимир продолжил выступать с репертуаром группы. Вторым солистом в дуэте Владимира Панченко стал его родной брат Денис. Молодой человек тоже обладает музыкальным слухом, поэтому ему легко было составить компанию брату, исполнителю множества хитов «Фактора-2». Ранее Денис работал с дуэтом в качестве концертного директора.