ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тюри устроили собственный фестиваль в стиле Weekend

В Центральной Эстонии проходит свой собственный фестиваль Mini Weekend. Главным исполнителем станет популярнейшая эстонская группа 5miinust!
Этим летом в Эстонии проходит довольно много фестивалей на любой вкус. Тюри не стал исключением, где уже не первый год проходит вечеринка в стиле Weekend.
На нескольких сценах выступают как новички, так и топовые эстонские исполнители – Siimi, Rahapesukarud и 5miinust. Помимо музыки гости могут насладиться отдыхом и живописным видом в комплексе Тоосиканну на берегу озера.
Вечеринка продлится до самого утра. Смотрите фотогалерею!