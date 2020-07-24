Интеллект принца Гарри поставили под сомнение

Интеллект британского принца Гарри поставили под сомнение, сравнив со способностями жены. И сделали это не пользователи Сети, а автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл, сообщает портал Weekend.rambler.ru.
«С моей точки зрения, Гарри гораздо менее умен, чем Меган. И мне кажется, он стремится потакать ей во всем, соглашается со всем, что она говорит, даже с самыми необдуманными вещами. До такой степени он от нее без ума»,
— заметила писательница, Колин Кэмпбелл.
По мнению Кэмпбелл, Меган ошиблась, когда пошла на конфликт с королевской семьей, вернувшись в США вместе с Гарри и сыном Арчи. Автор считает, что надежды герцогини на продолжение актерской карьеры и славу так и не оправдаются.
Сама Кэмпбелл в конце июня выпустила книгу «Меган и Гарри: Настоящая история», а ее биография принцессы Дианы ранее вошла в список бестселлеров New York Times.
Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и чуть позже покинули Великобританию.