Интеллект принца Гарри поставили под сомнение

«С моей точки зрения, Гарри гораздо менее умен, чем Меган. И мне кажется, он стремится потакать ей во всем, соглашается со всем, что она говорит, даже с самыми необдуманными вещами. До такой степени он от нее без ума»,

— заметила писательница, Колин Кэмпбелл.

По мнению Кэмпбелл, Меган ошиблась, когда пошла на конфликт с королевской семьей, вернувшись в США вместе с Гарри и сыном Арчи. Автор считает, что надежды герцогини на продолжение актерской карьеры и славу так и не оправдаются.

Сама Кэмпбелл в конце июня выпустила книгу «Меган и Гарри: Настоящая история», а ее биография принцессы Дианы ранее вошла в список бестселлеров New York Times.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и чуть позже покинули Великобританию.