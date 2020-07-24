Пт, 24.07.2020
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Интеллект принца Гарри поставили под сомнение

Принц Гарри

ФОТО: BEN STANSALL/AFP

Интеллект британского принца Гарри поставили под сомнение, сравнив со способностями жены. И сделали это не пользователи Сети, а автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл, сообщает портал Weekend.rambler.ru.

«С моей точки зрения, Гарри гораздо менее умен, чем Меган. И мне кажется, он стремится потакать ей во всем, соглашается со всем, что она говорит, даже с самыми необдуманными вещами. До такой степени он от нее без ума», 

— заметила писательница, Колин Кэмпбелл.

По мнению Кэмпбелл, Меган ошиблась, когда пошла на конфликт с королевской семьей, вернувшись в США вместе с Гарри и сыном Арчи. Автор считает, что надежды герцогини на продолжение актерской карьеры и славу так и не оправдаются.

Сама Кэмпбелл в конце июня выпустила книгу «Меган и Гарри: Настоящая история», а ее биография принцессы Дианы ранее вошла в список бестселлеров New York Times.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и чуть позже покинули Великобританию. 

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

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