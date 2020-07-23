ЕЙ ЕСТЬ 18? ⟩ Стройная Пугачева взорвала Сеть танцами на вечеринке

Максим Галкин не без гордости показал, как его постройневшая и помолодевшая 71-летняя супруга лихо отплясывает на танцполе под хит «Драмы больше нет» в исполнении Полины Гагариной. На видео, которое юморист выложил в Instagram, Алла Пугачева вся в черном танцует на вечеринке в компании с Николаем Басковым, Мариной Юдашкиной, певицей Еленой Север и другими гостями.