Филипп Киркоров высказался о кандидатуре Лукашенко на выборах

Народный артист России Филипп Киркоров поддержал кандидатуру действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах. Певец заявил, что альтернативы всё равно сейчас нет и что он не представляет республику без нынешнего лидера.
Кого-то раздражает, что ему много лет, но если нет альтернативы? А если некому доверить страну? Вот я не представляю себе, как Белоруссия без Александра Григорьевича,
— сказал Киркоров в эфире белорусского канала ОНТ.
Артист добавил, что сам он от Лукашенко получал исключительно добро, понимание, уважение и респект, поэтому у него нет причин относиться к действующему главе республики негативно. Киркоров также подчеркнул, что если у кого-то с президентом личные счёты, то это их проблема.
Напомним, выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Кандидатами на них помимо Александра Лукашенко зарегистрировали еще четырех человек: председателя белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую и супругу популярного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.