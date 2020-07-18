Сб, 18.07.2020
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Филипп Киркоров высказался о кандидатуре Лукашенко на выборах

Александр Лукашенко и Филипп Киркоров

ФОТО: Natalia Fedosenko/TASS

Певец считает, что у Белоруссии альтернативы в этом плане нет, сообщает Life.ru.

Народный артист России Филипп Киркоров поддержал кандидатуру действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах. Певец заявил, что альтернативы всё равно сейчас нет и что он не представляет республику без нынешнего лидера.

Кого-то раздражает, что ему много лет, но если нет альтернативы? А если некому доверить страну? Вот я не представляю себе, как Белоруссия без Александра Григорьевича,

— сказал Киркоров в эфире белорусского канала ОНТ.

Артист добавил, что сам он от Лукашенко получал исключительно добро, понимание, уважение и респект, поэтому у него нет причин относиться к действующему главе республики негативно. Киркоров также подчеркнул, что если у кого-то с президентом личные счёты, то это их проблема.

Напомним, выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Кандидатами на них помимо Александра Лукашенко зарегистрировали еще четырех человек: председателя белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую и супругу популярного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.

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