Пт, 17.07.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В кадрах новой комедии «Похороны по-эстонски» собрались лучшие отечественные актеры

Пьеса Андруса Кивиряхка «Похороны по-эстонски» стала поистине культовой работой. Интересно, что, каждый эстонец узнает в ней, по крайней мере, некоторых членов своей семьи или родственников.

По тексту пьесы сейчас снимается фильм и съёмки идут полным ходом. «Новая комедия даст эстонцам возможность почуствовать себя эстонцами», - рассказал режиссер фильма Рене Вильбре.

Фильм будет похож на «Правду и справедливость», но более юмористический. Планируется, что фильм запустят в широкий пракат до дня независимости в 2021 году.

Главные роли в новом эстонском фильме сыграют: Яан Ууспылд, Мерле Пальмисте, Тамбет Туиск, Пеэтер Оя, Хилье Мурель и Аго Андерсон, а также молодые актёры Анна Сергеева, Сандра Ашилеви и Маркус Хабакукк.

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