ГАЛЕРЕЯ ⟩ В кадрах новой комедии «Похороны по-эстонски» собрались лучшие отечественные актеры

По тексту пьесы сейчас снимается фильм и съёмки идут полным ходом. «Новая комедия даст эстонцам возможность почуствовать себя эстонцами», - рассказал режиссер фильма Рене Вильбре.

Фильм будет похож на «Правду и справедливость», но более юмористический. Планируется, что фильм запустят в широкий пракат до дня независимости в 2021 году.