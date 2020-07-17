ГАЛЕРЕЯ ⟩ В кадрах новой комедии «Похороны по-эстонски» собрались лучшие отечественные актеры

Пьеса Андруса Кивиряхка «Похороны по-эстонски» стала поистине культовой работой. Интересно, что, каждый эстонец узнает в ней, по крайней мере, некоторых членов своей семьи или родственников.
По тексту пьесы сейчас снимается фильм и съёмки идут полным ходом. «Новая комедия даст эстонцам возможность почуствовать себя эстонцами», - рассказал режиссер фильма Рене Вильбре.
Фильм будет похож на «Правду и справедливость», но более юмористический. Планируется, что фильм запустят в широкий пракат до дня независимости в 2021 году.
Главные роли в новом эстонском фильме сыграют: Яан Ууспылд, Мерле Пальмисте, Тамбет Туиск, Пеэтер Оя, Хилье Мурель и Аго Андерсон, а также молодые актёры Анна Сергеева, Сандра Ашилеви и Маркус Хабакукк.