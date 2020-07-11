«Вы все будете удивлены»: Бузова вышла на связь после похищения

Накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент похищения Ольги Бузовой. Телеведущая шла по ночной улице, находясь в компании высокого мужчины. Внезапно перед знаменитостью остановилась машина, из которой выбежали неизвестные, пишет dni.ru.

Они надели на голову Ольги мешок и силой положили в багажник. Снимающие на телефон люди в последний момент кинулись на помощь к ведущей «Дома-2». На этом видео заканчивается.

Прокомментировал произошедшее возлюбленный Бузовой Давид Манукян. Молодой человек многозначительно сказал: «Ну... Возможно, да, похитили».

Спустя почти сутки к общественности обратилась сама телеведущая с помощью своего Instagram-аккаунта. Ольга призналась, что испытала настоящий стресс, но отметила – сейчас с ней все хорошо.

Также знаменитость разозлилась из-за того, что журналисты неправильно преподнесли информацию и заявила, что всю правду можно узнать только у нее. Телеведущая не стала рассказывать, на самом ли деле произошло похищение. Опровергать новость Бузова тоже не спешит.

Ольга пообещала раскрыть подробности в ближайшее время. «Что происходило, я пока вам не могут сказать, я просто к этому не готова. Я сообщу вам об этом в понедельник, но я уверяют вас, что вы все будете очень удивлены», – закончила она.