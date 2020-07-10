ВЫВОДЯТ НА УСЛОВНЫЙ СРОК? ⟩ Новое видео смертельной аварии с Михаилом Ефремовым появилось в Сети

Как установлено, в момент аварии Ефремов был сильно пьян, кроме того, в его крови обнаружили следы запрещенных веществ.

Ранее в СМИ были опубликованы кадры сразу после аварии. На них актер выглядел потерянным и явно изрядно выпившим человеком.

В новом выпуске Андрея Малахова «Прямой эфир» были показаны новые кадры аварии, которые ранее не были обнародованы. Запись была сделана с другого ракурса.

Эксперт-криминалист дал свою экспертную оценку ДТП. «Мы видим кроссовок. Мы видим, во что был обут уважаемый нами актер. Предположить можно, что это одни и те же кроссовки. Все-таки у нас в год совершается несколько десятков тысяч ДТП, по которым в 80% случаев видео отсутствует, а виновность виновность того или иного лица доказывается многочисленными экспертизами. Я не думаю, что органы предварительного следствия стали отправлять уголовное дело в суд, имея хоть 1% сомнения в том, то это лицо или не то. Я уверен, что есть экспертизы, подтверждающие виновность того или иного лица. Это видео ни о чем не говорит», - высказался эксперт.

Отметим, что в студии вновь появились родственники погибшего и адвокат семьи Александра Добровинского. «Мы не хотим его уничтожить. Он имеет право на защиту, он имеет право, чтобы его защищали, чтобы ему сочувствовали. Да, в какой-то степени мы ему сочувствуем. Но извините, он к этому шел сам. Мы не требуем ни 12 лет, ни 20. Мы согласны с любым решением суда», — объяснила позицию семьи жена брата погибшего Захарова — Татьяна Захарова.

Также в эфире передачи высказалась свидетельница аварии, которая специально вернулась в Москву. «На тот момент никто не знал, кто там — какой-то артист или кто? Мы узнали чуть позже, что там Михаил Ефремов, понимаете? Мне кажется, что там действительно был Ефремов за рулем. Но это не как показания: никогда так не напишу, как свидетельство, потому что это, насколько я могла судить, мне кажется. Двоякое чувство. С одной стороны, что он был за рулем. Как бы я ни хотела, сочувствую тоже очень. Вот у меня интуитивно, что за рулем он, 80%, почему нет?» — высказалась девушка.