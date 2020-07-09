В КОГО КОЛЯ ТАКОЙ КРАСАВЕЦ? ⟩ В Сети обсуждают внешность предполагаемой мамы сына Лукашенко

Имя Колиной мамы держится в строжайшей тайне, но журналисты уверены, что ей является Ирина Абельская. В середине 90-х женщина работала личным врачом Лукашенко. По заявлениям инсайдеров, рабочие отношения главы государства и подчиненной довольно быстро вышли на другой уровень, а в 2004-м на свет появился их сын.

Официально Александр Лукашенко с 1975 года состоит в браке с Галиной Желнерович, но, по слухам, не живет с ней с начала 90-х. От этого союза у политического лидера есть двое сыновей Виктор и Дмитрий.

О матери младшего Николая Александр Григорьевич говорить не любит: лишь в одном из интервью он упомянул, что его родительница по профессии врач.

Ирина считается одним из самых известных медиков в Белоруссии

Также у Ирины Абельской есть старший сын Дмитрий от первого брака. Молодой человек пошел по стопам мамы и стал медиком. К слову, сейчас женщина работает в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, где она занимает пост главного врача.