Чт, 9.07.2020
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ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА! ⟩ Российская модель Екатерина Зуева обнажила грудь на фоне райского пейзажа

Модель Екатерина Зуева

ФОТО: Instagram

Нагая модель восхитила поклонников своими идеальными формами, пишет Пятый канал.

Российская модель Екатерина Зуева опубликовала откровенный снимок в своем Instagram. В кадре она стоит на фоне синей глади моря и полосы гор. Из одежды на красотке лишь белые трусики.

«Какая я горячая штучка!» — справедливо заметила Зуева.

Впрочем, пейзаж для подавляющего большинства фолловеров Екатерины, как выяснилось, не играет роли. Все их внимание привлекает частично прикрытый рукою бюст, нижнее белье и чувственные полуоткрытые губы фотомодели. Благодаря этим деталям менее чем за сутки смелое фото набрало 35 000 просмотров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What a hot mess I am! 😃💥

Публикация от Ekaterina Zueva (@zuueva)

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