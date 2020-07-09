ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА! ⟩ Российская модель Екатерина Зуева обнажила грудь на фоне райского пейзажа

Российская модель Екатерина Зуева опубликовала откровенный снимок в своем Instagram. В кадре она стоит на фоне синей глади моря и полосы гор. Из одежды на красотке лишь белые трусики.
«Какая я горячая штучка!» — справедливо заметила Зуева.
Впрочем, пейзаж для подавляющего большинства фолловеров Екатерины, как выяснилось, не играет роли. Все их внимание привлекает частично прикрытый рукою бюст, нижнее белье и чувственные полуоткрытые губы фотомодели. Благодаря этим деталям менее чем за сутки смелое фото набрало 35 000 просмотров.