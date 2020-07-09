ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА! ⟩ Российская модель Екатерина Зуева обнажила грудь на фоне райского пейзажа

Российская модель Екатерина Зуева опубликовала откровенный снимок в своем Instagram. В кадре она стоит на фоне синей глади моря и полосы гор. Из одежды на красотке лишь белые трусики.

Впрочем, пейзаж для подавляющего большинства фолловеров Екатерины, как выяснилось, не играет роли. Все их внимание привлекает частично прикрытый рукою бюст, нижнее белье и чувственные полуоткрытые губы фотомодели. Благодаря этим деталям менее чем за сутки смелое фото набрало 35 000 просмотров.