Адвокат Ефремова собирается добиваться оправдательного приговора

"Любой нормальный адвокат добивается оправдания. И я не исключение. Я собрал достаточно доказательств, чтобы убедить суд в невиновности Ефремова, а дальше, что будет - покажет суд", - прокомментировал адвокат актера.

Расследование дела Ефремова завершено. Актер обвиняется по статье о нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время к ознакомлению с материалами приступят четверо потерпевших, обвиняемый и его защита. После этого дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем его передадут в суд.

Известный актер на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Ефремову грозит большой срок. В крови актера после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.