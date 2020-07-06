КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА ⟩ В Петербург за 10 евро: фирма Lux Express продает билеты в Россию уже с августа, но с покупкой спешить не советует

А в конце сентября в Питер можно уехать вообще за 10 евро со специальным промокодом. Такая цена работает на обе стороны.

Отправиться в путешествие можно с сентября по декабрь, ценовое предложение действительно с понедельника по среду. А чтобы получить цену в 8,80 евро, нужно выставить валюту - рубли. Количество мест ограниченно, сдать билеты, конечно, нельзя.

Но главное, конечно, не цена, а свободная продажа билетов в страну, границы которой на замке.

Главный специалист по работе с клиентам Lux Express Лариса Захарова подтвердила, что продажа билетов открыта с 1 августа, поскольку по имеющейся у них предварительной информации граница РФ закрыта до 31 июля. «Если вы купите билет, а рейс не состоится, то вам будут предложены компенсационные коды и подарочные карты», - добавила Захарова.

Она также порекомндовала не спешить с покупкой билета, а дождаться официального подтверждения открытия границ. В сложившихся обстоятельствах, к сожалению, пассажиропоток сразу не восстановится до прежних объемов, поэтому билеты будут доступны», - отметила специалист Lux Express.