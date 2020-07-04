Сб, 4.07.2020
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Официально: Елена Зеленская вылечилась от коронавируса

Владимир Зеленский с женой.

ФОТО: Sergei Grits/AP

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена вылечилась от коронавируса. Первую леди Украины выписали из больницы после нескольких недель лечения. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

Отмечается также, что несмотря на то, что супруга президента справилась с коронавирусом, ей предстоит лечение от пневмонии, вызванной опасным недугом, пишет Сегодня.

Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Поборов COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлый вторник, 30 июня, стало известно, что Елене Зеленской постепенно становится лучше.

Ранее сообщалось, что все члены семьи президента Украины, включая самого Владимира Зеленского, прошли тестирование. Коронавирус ни у кого из них не подтвердился.

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