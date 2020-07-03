ГАЛЕРЕЯ ⟩ 2 Quick Start разгорячил публику на Певческом поле!

После длительной паузы артисты могут вернуться к настоящему концертному формату и встретиться со зрителями лицом к лицу.

2 июля группа 2 Quick Start дала концерт, а 3 июля выступал Nublu. В субботу, 4 июля, Карл-Эрик Таукар представит свои любимые песни.

Чтобы концерт проходил безопасно, организаторы рассадили гостей на места под куполом по правилу 2+2. На каждый концерт продается не больше 1000 билетов, что позволяет каждому посетителю насладиться хорошим видом со своего места.