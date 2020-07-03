ГАЛЕРЕЯ ⟩ 2 Quick Start разгорячил публику на Певческом поле!

На Таллиннском певческом поле прошел крутой летний концерт группы 2 Quick Start. Смотрите нашe галере., пишет Elu24.
После длительной паузы артисты могут вернуться к настоящему концертному формату и встретиться со зрителями лицом к лицу.
2 июля группа 2 Quick Start дала концерт, а 3 июля выступал Nublu. В субботу, 4 июля, Карл-Эрик Таукар представит свои любимые песни.
Чтобы концерт проходил безопасно, организаторы рассадили гостей на места под куполом по правилу 2+2. На каждый концерт продается не больше 1000 билетов, что позволяет каждому посетителю насладиться хорошим видом со своего места.
Также для гостей предусмотрели места для использования дезинфицирующих средств. Однако, организаторы надеются, что гости, испытывающие симптомы заболевания, останутся дома.