БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какое бесшабашное веселье накрыло Таллинн, когда все ограничения сняли

Одним из первых открывшихся в среду был клуб Laev и терраса на улице. Улочки творческого городка Теллискиви были также полны людей, соскучившимся по вечеринках и общению.

Однако вновь открывшиеся заведения должны придерживаться некоторых правил. Согласно ограничениям, ночные клубы и кальянные должны обеспечивать разумную дистанцию и проведение дезинфекции, а ночные клубы могут вмещать не более ста человек. За нарушние - штрафы. Но, кажется, многих это не пугает, и вечерами город гуляет в полную силу!