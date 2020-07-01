Заснятую в нижнем белье Леди Гагу заподозрили в беременности

Американская поп-звезда Леди Гага появилась в публичном месте на улице в серой толстовке без штанов. В таком виде ее сфотографировали папарацци. Снимки с певицей появились в Twitter.

Как уточняет ФАН, исполнительница попала в объективы фотокамер вместе с бойфрендом Майклом Полански. Пара выходила из кафе в Малибу. Внимание пользователей соцсетей на этих кадрах привлекло не нижнее белье певицы — тем более, что его не видно, — а округлившийся живот артистки. Из-за него поклонники заподозрили, что Леди Гага находится в положении.

Ранее она сама призналась СМИ, что нашла в Полански мужчину, от которого хочет иметь детей. Певица с нетерпением ждет беременности.

Впрочем, пока дети у нее лишь в планах, а изменение внешности звезды объясняется и потерей формы. На появившиеся у поп-дивы лишние килограммы намекают и коробки с пиццей, которые она держит в руках на новых фото. Очевидно, девушка не отказывает себе в употреблении высококалорийной пищи.