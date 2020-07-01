Гороскоп на 1 июля: давние проблемы в семье Дев напомнят о себе, в личной жизни Овнов возможны перемены

Один из удачных и благоприятных дней, характеризующихся умеренным, но практически универсальным влиянием позитивных тенденций. Есть шанс достичь отличного результата в делах, требующих аккуратности, настойчивости и терпения; однако и проекты, требующие изобретательности и творческого подхода, могут быть успешно завершены. Лояльность к слабостям окружающих позволяет избежать конфликтов на работе и в семье, а уверенность в своих силах способствует новым знакомствам, пишет Дворец.
Семьи и любовные союзы, в последнее время переживавшие непростой период, будут рады передышке и обновлению чувств. Не торопитесь с обсуждением накопившихся проблем – сегодня лучше просто радовать друг друга, делиться приятными эмоциями, вместе отдыхать.
Овен
В профессиональной сфере складывается сложная ситуация, сегодня у Овнов нет оснований рассчитывать на легкие успехи и победы. Однако упорный труд принесет вполне достойные плоды; не позволяйте себе лениться, и вы добьетесь того, к чему стремитесь. Деловые отношения складываются гармонично, однако едва ли вам сегодня удастся получить поддержку влиятельных покровителей или найти союзников, которые возьмут на себя решение наиболее сложных проблем.
Возможны перемены в личной жизни, причем именно вы выступите их инициатором – возможно, не по своей воле. Следует помнить, что сейчас не следует принимать решения, которые позже нельзя будет предусмотреть, жечь за собой мосты.
Телец
День будет непростым, Тельцам придется преодолеть немало испытаний, потратить время на решение своих и чужих проблем. Профессиональных успехов смогут добиться те, кто готов действовать самостоятельно, не дожидаясь ни поддержки своих обычных союзников, ни покровительства влиятельных особ. Наиболее удачным с деловой точки зрения день будет для тех, кто самостоятельно ставит цели и выбирает пути их решения.
В личных отношениях чрезвычайно важно умение догадываться о желаниях близкого человека, верно интерпретировать его слова. Если вы не обладаете телепатическими способностями, придется довольствоваться интуицией – к счастью, сегодня она достаточно остра.
Близнецы
Близнецам стоит спокойно относиться к поражениям на поле профессиональной битвы: с деловой точки зрения день не будет для вас легким, недоброжелатели окажутся более изобретательными и влиятельными, чем можно было ожидать. Дополняют безрадостную картину финансовые трудности, из-за которых вам придется отказаться от запланированных развлечений и отдыха.
Нестабилен эмоциональный фон, вас подводит интуиция. В такой обстановке чрезвычайно сложно найти общий язык с близкими; избежать конфликтов с любимым человеком смогут лишь те, кто готов на значительные уступки. Юным представителям знака этот день преподнесет немало важных жизненных уроков.
Рак
День принесет много проблем и задач, требующих немедленного решения, а потому он будет для вас непростым, но очень интересным. Есть шанс добиться прогресса в делах, связанных с куплей и продажей имущества, оформлением ценных документов; но при этом следует помнить, что для достижения цели именно вам придется приложить усилия, рассчитывать на помощь со стороны оснований нет. Возможны значительные разногласия с давними деловыми партнерами, не исключен пересмотр ранее достигнутых соглашений.
Погруженность в свои дела мешает вам правильно оценить стремления и желания любимого человека, уделить ему достаточно внимания. Не забывайте о своих обязательствах перед членами семьи – нарушив данное некогда обещание, вы спровоцируете сход лавины проблем.
Лев
С профессиональной точки зрения день вполне хорош. Ни проблемы, решением которых придется заняться, ни ситуации, в которых вы окажетесь, не будут для вас неожиданными, а это значит, что менять свои планы и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам не придется. Вероятно получение предложений о сотрудничестве – они едва ли будут сулить вам грандиозную прибыль, но дадут возможность в полной мере проявить свои способности и таланты. С новыми знакомыми держитесь настороженно, а вот старым друзьям и давним партнерам постарайтесь напомнить о себе.
С точки зрения романтических отношений день нейтрален. Влияние позитивных тенденций усилится, если вы постарайтесь сменить обстановку, посетите общественные мероприятия, просто постараетесь порадовать себя.
Дева
Дев ждут значительные профессиональные успехи. Можно решить проблемы, которые оказались не по зубам вашим коллегам и предшественникам, доказать свое превосходство над конкурентами. День отлично подходит для общения с влиятельными людьми, проведения переговоров, касающихся смены работы, поиска новых деловых партнеров. Тем, кому предстоят важные встречи, звезды советуют уделить особое внимание своему внешнему виду: необходимо выглядеть хорошо, чтобы произвести благоприятное впечатление на собеседника.
Отношения в семье непросты, сегодня могут напомнить о себе проблемы и разногласия, которые, казалось, остались в далеком прошлом. Любимый человек готов предложить вам помощь и поддержку, однако не всегда ваши желания и намерения будут поняты правильно.
Весы
Чрезвычайно хороши финансовые перспективы, звезды обещают Весам получение крупной суммы или появление новых источников дохода. Удачным будет день для тех, чья работа связана с организацией и проведением светских и развлекательных мероприятий. Нежелательно назначать на этот день важные переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы или карьерного роста, вмешиваться в дискуссии, не имеющие к вам прямого отношения.
Общение с членами семьи поднимет вам настроение, сегодня можно устроить праздник для близких людей или повидать дальних родственников. Юных Весов ожидают романтические признания и чрезвычайно важные свидания.
Скорпион
День обещает быть непростым, но интересным. Преодолевая трудности и самостоятельно решая сложные проблемы, Скорпионы открывают новые грани своего характера, приобретают бесценный опыт. Постарайтесь сосредоточиться на действительно важных вещах, не размениваться на мелочи; итог дня во многом зависит от вашего умения правильно поставить цель.
Возможны споры с родственниками, особенно серьезными будут разногласия с представителями старшего поколения. С любимым человеком вы сможете найти общий язык, если откажетесь от своих предрассудков и стереотипов. Вам полезны умеренные физические нагрузки, занятия спортом, профилактические процедуры – все это не только самочувствие улучшит, но и настроение поднимет.
Стрелец
Очень удачным будет день для тех, кто стремится к скорейшему карьерному росту и полной победе над конкурентами. Стрельцы полны сил и энергии, фактически нет преград, которые бы представители данного знака не могли преодолеть. Вероятно появление новых партнеров, людей, с которыми вы будете иметь дело в течение долгого времени. Несмотря на то, что ситуация для проведения переговоров складывается благоприятная, не торопитесь подписывать договора – можно добиться более выгодных условий, проявив настойчивость.
Стабилен эмоциональный фон, можно наслаждаться общением с близкими, не опасаясь беспричинных ссор и серьезных разногласий. Любимый человек будет рад вашему обществу.
Козерог
Козерогам предстоит погрузиться в решение личных проблем. Непросто наладить отношения с близкими людьми, решить накопившиеся за последнее время проблемы, но именно вам предстоит сделать первый шаг к этой, безусловно, высокой цели. Старайтесь не торопить окружающих; ваша инициатива должна быть заметной, но ненавязчивой, иначе ситуация усложнится.
Финансовая ситуация непроста, придется контролировать свои расходы, отложить исполнение некоторых желаний. Однако вы не теряете уверенности в себе, упорства и оптимизма – а это именно то, что сегодня нужно для достижения успеха.
Водолей
Прекрасный день для работы – трудовые подвиги даются Водолеям легко, а одержанные победы не остаются незамеченными. Можно рассчитывать на появление новых союзников, не исключено получение награды за ранее проделанную работу. Можно решать имущественные проблемы, делать крупные покупки, а также заниматься оформлением любых документов. Общение с представителями государственных инстанций не будет утомительным.
В семье возможны разногласия, представители старшего поколения предъявляют к вам высокие требования и не скупятся на критику. Любимый человек более снисходителен, но и от него не следует ожидать уступок в принципиально важных вопросах.
Рыбы
Рыб ждет непростой и важный день. В сложных обстоятельствах вы покажете себя с лучшей стороны, проявите силу духа, мудрость и стойкость. Люди, с которыми вам сегодня придется соперничать, могут вскоре стать надежными союзниками и даже верными друзьями, если вы будете вести себя достойно. Финансовая ситуация сложна, нежелательно делать крупные покупки, тратить деньги попусту.
С точки зрения романтических отношений день хорош. Новые знакомства и увлечения маловероятны, зато сложившиеся пары смогут преодолеть разногласия и насладиться общением. Звезды советуют воздержаться от посещения светских мероприятий и проявлять осторожность в поездках.