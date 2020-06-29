КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! ⟩ Можно ли из-за кофе набрать лишние килограммы?

Кофе влияет на вес человека — его частое употребление провоцирует набор лишних килограммов. К такому выводу пришли британские ученые, передает портал «Актуальные новости».

Исследования показали, что в составе кофейных зерен имеется большой запас антиоксидантов. Эти вещества ингибируют — то есть подавляют или задерживают — окисление органических соединений. Тем самым замедляется старение человеческого организма, что также можно назвать эффектом омоложения.

В то же время кофеин воздействует на гормоны, концентрируя содержание кортизола. Это так называемый «гормон стресса», который вырабатывается надпочечниками. В умеренных количествах он жизненно необходим нашему организму. Его основная задача — адаптировать тело к меняющимся условиям окружающей среды. Кортизол регулирует уровень глюкозы в крови, поддерживает нервную систему, активирует мозговую деятельность, контролирует артериальное давление.

Однако повышенный уровень кортизола ведет к ряду негативных последствий, таких как: снижение выработки тестостерона, ослабление иммунитета, учащенное сердцебиение, расстройство пищеварения, раздражительность, тревожность, утомляемость, бессонница и накопление жировой ткани в области живота. Лишний вес же может стать причиной развития других недугов.