Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу

Обеспечивать себя самостоятельно оказалось делом не из легких. Маркл рассчитывала, что после возвращения в США ей посыпятся предложения от голливудских режиссеров, однако видеть Меган в качестве актрисы никто особо и не хочет.

Наконец супруги смогли найти неплохой способ заработка, а именно подписали контракт на сотрудничество c нью-йоркским агентством Harry Walker Agency. Теперь они будут выступать с речами и напутствиями на различных конференциях и форумах и зарабатывать неплохие деньги. За одно такое выступление герцогам могут заплатить около миллиона долларов.