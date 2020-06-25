Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу

Принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британской королевской семьи в конце марта, после чего лишились финансирования. Они уже не могут рассчитывать на средства налогоплательщиков, и теперь их единственная финансовая поддержка — это принц Чарльз, который выделяет супругам деньги из собственного кармана, пишет Экспресс газета.
Обеспечивать себя самостоятельно оказалось делом не из легких. Маркл рассчитывала, что после возвращения в США ей посыпятся предложения от голливудских режиссеров, однако видеть Меган в качестве актрисы никто особо и не хочет.
Наконец супруги смогли найти неплохой способ заработка, а именно подписали контракт на сотрудничество c нью-йоркским агентством Harry Walker Agency. Теперь они будут выступать с речами и напутствиями на различных конференциях и форумах и зарабатывать неплохие деньги. За одно такое выступление герцогам могут заплатить около миллиона долларов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что принц Гарри прилетел в Лондон в одиночестве, без жены и сына. Вероятно, принцу необходимо было решить срочные вопросы с визой.