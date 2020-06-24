Адвокат Михаила Ефремова: «Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму – крайне маловероятно»

Михаил Ефремов продолжает проходить обвиняемым по делу о ДТП с летальным исходом. Сам актер уже несколько раз извинился за произошедшее. Адвокат артиста уверен, что он давно раскаялся, но это не спасет звезду от правосудия, сообщает «Стархит» со ссылкой на «Эхо Москвы».
8 июня в самом центре Москвы произошла страшная авария: иномарка Михаила Ефремова врезалась в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, а вот артист отделался испугом. Уже позднее выяснилось, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом и не может общаться с журналистами. Свою квартиру он покидает только ради допросов в отделении полиции. Адвокат звезды Эльман Пашаев подробно рассказал о том, в каком состоянии находится его клиент. Как оказалось, Михаил Олегович уже смирился с тем, что сядет в тюрьму.
«Это невозможно, чтобы прекратили дело с примирением сторон. Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму, крайне маловероятно, нет никаких рычагов, здесь нет возможности с кем-то договариваться. Хочу отметить, сам Михаил хотел остаться сидеть в СИЗО, мне пришлось настаивать на домашнем аресте. Ему казалось, что морально это ему было бы легче, он готов нести наказание», — подчеркнул юрист.
Ефремов очень переживает из-за сложившейся ситуации. Он хотел помочь финансово родственникам Сергея Захарова, но те отказались от любой материальной поддержки. Сейчас близкие погибшего требуют максимально строгого наказания для звезды. «Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — поделился адвокат.
Сейчас общественность разделилась на два лагеря: некоторые поклонники уверены, что Ефремова нельзя отправлять в тюрьму, поскольку это его сломает. Однако есть и те, кто считает, что для артиста не должно быть поблажек. За Михаила Олеговича вступились многие деятели искусства, уверенные в том, что все происходящее больше похоже на публичное линчевание, а не на правосудие.
Ефремов будет находиться под домашним арестом до августа, после чего начнутся судебные заседания. Сейчас артисту грозит до восьми лет лишения свободы.