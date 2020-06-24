Адвокат Михаила Ефремова: «Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму – крайне маловероятно»

8 июня в самом центре Москвы произошла страшная авария: иномарка Михаила Ефремова врезалась в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, а вот артист отделался испугом. Уже позднее выяснилось, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом и не может общаться с журналистами. Свою квартиру он покидает только ради допросов в отделении полиции. Адвокат звезды Эльман Пашаев подробно рассказал о том, в каком состоянии находится его клиент. Как оказалось, Михаил Олегович уже смирился с тем, что сядет в тюрьму.

«Это невозможно, чтобы прекратили дело с примирением сторон. Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму, крайне маловероятно, нет никаких рычагов, здесь нет возможности с кем-то договариваться. Хочу отметить, сам Михаил хотел остаться сидеть в СИЗО, мне пришлось настаивать на домашнем аресте. Ему казалось, что морально это ему было бы легче, он готов нести наказание», — подчеркнул юрист.

Ефремов очень переживает из-за сложившейся ситуации. Он хотел помочь финансово родственникам Сергея Захарова, но те отказались от любой материальной поддержки. Сейчас близкие погибшего требуют максимально строгого наказания для звезды. «Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — поделился адвокат.

Сейчас общественность разделилась на два лагеря: некоторые поклонники уверены, что Ефремова нельзя отправлять в тюрьму, поскольку это его сломает. Однако есть и те, кто считает, что для артиста не должно быть поблажек. За Михаила Олеговича вступились многие деятели искусства, уверенные в том, что все происходящее больше похоже на публичное линчевание, а не на правосудие.