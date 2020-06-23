ПОВТОРЯЕМ! ⟩ Рэпер nublu с танцовщицей в новом клипе показали, как должна двигаться женщина, чтобы завести мужчину

Рэпер известен умением давать короткие и емкие названия своим творениям, и песня «1-2» не стала исключением. «Все незамужние женщины, смотрите клип и учитесь двигать телом правильно, когда рядом с вами мужчина!» - призывает nublu.

Музыкант ранее демонстрировал свои неплохие танцевальные навыки на сцене, а также в клипе "für Oksana", в свежем музыкальном видео его телодвижения бьют все рекорды. Вместе с танцовщицей Мариной Тюльп он обучает всех поклонников делать уникальные па так, как нужно. Третий человек на видео - Jozels или Йоозеп Ярвесаар, который изображает неумеху, пытающегося повторить танцевальные шаги на протяжении всего клипа.