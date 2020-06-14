ФОТО ⟩ Младшая дочь Маши Распутиной похвасталась стройными ногами

19-летняя Мария Захарова учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью». Распутина гордится выбором дочери и довольна тем, что она не пошла по ее стопам. Супруг певицы Виктор также во всем поддерживает наследницу. «Дочь выбрала журналистику. Девочка у нас бойкая, красивая. Есть в кого!» — подчеркнул муж артистки.

К слову, полтора месяца назад появилась информация, будто дочь 56-летней Маши Распутиной пропала. Несколько дней девушка не выходила на связь и ни с кем не контактировала. Позже исполнительница успокоила фанатов и сообщила, что с наследницей все в порядке. «С Машей все хорошо. Я читала сообщение девушки, разыскивающей мою дочь. В возрасте Маши всякое случается. Быть может, она просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь. Но мы дома. Гулять сейчас нельзя — только безумные это делают», — делилась Распутина, отметив, что ее семья строго соблюдает карантин.