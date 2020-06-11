ХИТ ЭТОГО ЛЕТА ⟩ MONATIK и Вера Брежнева презентовали клип на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА»

Украинский певец MONATIK и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева выпустили новую совместную песню под названием «ВЕЧЕРиНОЧКА». Артисты презентовали яркий видеоклип.
Клип создавали режиссер Таню Муиньо и оператор Никита Кузьменко, стилизацию образов разрабатывала Ольга Жижко.
«У нас получилось очень крутое и необычное видео! Нереальная локация, люди, музыка! На площадке было жарко, а настроение — праздник, и я уверена, нам удалось передать этот вайб! После длительной самоизоляции, всем нужна классная ВечерИночка», — комментирует совместную работу Вера Брежнева.