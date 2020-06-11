ФОТО ⟩ Жаркое зрелище в городе! Графиня Копли предпочла шесту дорожный знак

Ингрид эротично скрутилась на дорожном знаке «Уступи дорогу», а комментаторы в шутку отметили, что такое зрелище может создать серьезные пробки даже в маленьком населенном пункте.

Напомним, что первенец у Ингрид Мянд и рэпера Андруса Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, появился на свет в апреле 2019. Родители выбрали для дочери очень необычное имя – Венус Эльбинг.