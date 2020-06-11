ФОТО ⟩ Жаркое зрелище в городе! Графиня Копли предпочла шесту дорожный знак

Возлюбленная эстонского рэпера Beebilõust Ингрид Мянд, которую также называют Графиней Копли, любит эпатировать публику. На этот раз молодая мать показала акробатический этюд на дорожном знаке посреди улицы.
Ингрид эротично скрутилась на дорожном знаке «Уступи дорогу», а комментаторы в шутку отметили, что такое зрелище может создать серьезные пробки даже в маленьком населенном пункте.
Провокационная фотография была сделана на закате.
Напомним, что первенец у Ингрид Мянд и рэпера Андруса Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, появился на свет в апреле 2019. Родители выбрали для дочери очень необычное имя – Венус Эльбинг.