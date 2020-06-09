КАКАЯ КРАСАВИЦА! ⟩ Вера Брежнева показала свою 68-летнюю красавицу-маму в купальнике

Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя мама! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно! Потому что сегодня день рождения! И в связи с ситуацией, где мама празднует свой праздник (впервые за много лет без нас) желаю ей самого главного - здоровья! Фото - мое любимое за прошедший год! Хочу так же выглядеть в свои 68!,