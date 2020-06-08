Пн, 8.06.2020
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Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой

2Маши

ФОТО: Скриншот с Instagram

Вчера 30-летняя Мария Шейх опубликовала трогательное видео, на котором кормит ребенка из бутылочки. Молодая мама пока предпочитает скрывать внешность младенца от глаз публики, пишет Стархит.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом,

— подписала артистка семейный кадр, намекнув тем самым, что не собирается затягивать со вторым малышом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фанаты поспешили поздравить солистку известной группы с радостным событием в комментариях. «Чудесная новость. Здоровья вам и малышке»; «Машенька, на это можно смотреть бесконечно. Вам очень идет быть мамой! Счастья и здоровья вам и вашей дочке», — восхищаются пользователи Сети.

К слову, первые поздравления звезда стала получать еще неделю назад, когда показала в личном блоге снимок крохотной ладошки новорожденной.

Я несу за тебя ответственность. Я за тебя в ответе. Не должно на планете людей быть, чтобы были оставлены дети...,

— писала тогда Шейх.

Некоторые подозревают, что Мария прибегла к помощи суррогатного материнства или попросту удочерила малышку. Ведь все это время никто не видел певицу с округлившимся животом.

Напомним, что артистка обрела популярность благодаря участию в группе «2Маши», в которой она выступает вместе с Марией Зайцевой. Коллега артистки также воспитывает дочь Сандру от брака с Алексеем Гоманом. Звездные родители развелись несколько лет назад. Сейчас воспитание девочки лежит на плечах 37-летней Зайцевой.

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