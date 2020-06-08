Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой

Никогда не останавливайтесь на достигнутом,

— подписала артистка семейный кадр, намекнув тем самым, что не собирается затягивать со вторым малышом.

Фанаты поспешили поздравить солистку известной группы с радостным событием в комментариях. «Чудесная новость. Здоровья вам и малышке»; «Машенька, на это можно смотреть бесконечно. Вам очень идет быть мамой! Счастья и здоровья вам и вашей дочке», — восхищаются пользователи Сети.

К слову, первые поздравления звезда стала получать еще неделю назад, когда показала в личном блоге снимок крохотной ладошки новорожденной.

Я несу за тебя ответственность. Я за тебя в ответе. Не должно на планете людей быть, чтобы были оставлены дети...,

— писала тогда Шейх.

Некоторые подозревают, что Мария прибегла к помощи суррогатного материнства или попросту удочерила малышку. Ведь все это время никто не видел певицу с округлившимся животом.