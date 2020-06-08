Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой

Вчера 30-летняя Мария Шейх опубликовала трогательное видео, на котором кормит ребенка из бутылочки. Молодая мама пока предпочитает скрывать внешность младенца от глаз публики, пишет Стархит.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом,
— подписала артистка семейный кадр, намекнув тем самым, что не собирается затягивать со вторым малышом.
Фанаты поспешили поздравить солистку известной группы с радостным событием в комментариях. «Чудесная новость. Здоровья вам и малышке»; «Машенька, на это можно смотреть бесконечно. Вам очень идет быть мамой! Счастья и здоровья вам и вашей дочке», — восхищаются пользователи Сети.
К слову, первые поздравления звезда стала получать еще неделю назад, когда показала в личном блоге снимок крохотной ладошки новорожденной.
Я несу за тебя ответственность. Я за тебя в ответе. Не должно на планете людей быть, чтобы были оставлены дети...,
— писала тогда Шейх.
Некоторые подозревают, что Мария прибегла к помощи суррогатного материнства или попросту удочерила малышку. Ведь все это время никто не видел певицу с округлившимся животом.
Напомним, что артистка обрела популярность благодаря участию в группе «2Маши», в которой она выступает вместе с Марией Зайцевой. Коллега артистки также воспитывает дочь Сандру от брака с Алексеем Гоманом. Звездные родители развелись несколько лет назад. Сейчас воспитание девочки лежит на плечах 37-летней Зайцевой.